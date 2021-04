Petrovic over Willem II-spelers: ‘Het zijn geen dommeriken, maar volwassen mensen met kinderen’

Willem II kan vrijdagavond in de cruciale kelderderby tegen RKC Waalwijk toch géén beroep doen op Freek Heerkens, die nog steeds niet hersteld is van zijn blessure. Jordens Peters is daarentegen wél weer inzetbaar, terwijl Mats Köhlert nog een vraagteken is.

De boodschap van Willem II-trainer Zeljko Petrovic was daags voor RKC-thuis (vrijdag, 18.45 uur) kraakhelder. ,,Wij móéten. Natuurlijk zal RKC ook zeggen dat zij moeten. Iederéén moet, als je bij de onderste vijf ploegen in de eredivisie staat. Maar voor hen is het nu toch net iets makkelijker”, denkt de trainer. ,,Wij spelen thuis en hebben vier punten minder, terwijl we in een situatie zitten - vechten tegen degradatie - die wij iets minder gewend zijn dan RKC.”

Petrovic is ervan overtuigd dat zijn spelers inmiddels maar al te goed beseffen hoe nijpend de situatie is. ,,We kunnen hier ook niet meer pappen en nathouden. Mijn spelers zijn geen dommeriken, hè? Dit zijn geen jochies van 15 jaar meer, het zijn bijna allemaal volwassen mensen met kinderen. Zij zien ook waar we staan.”

Afwachten

Tegenvaller richting de kelderkraker is de absentie van Heerkens, over wie Petrovic twee weken geleden nog zei dat het duel met RKC haalbaar zou moeten zijn. ,,Maar we kunnen geen risico met hem nemen. Deze week heeft hij de warming-up en de pass- en trapoefeningen met ons meegedaan, maar de partijvorm nog niet. Hopelijk doet hij volgende week helemaal met de groep mee.”

Peters, die de laatste duels ontbrak vanwege knieklachten, keert terug bij de wedstrijdselectie. Over de inzetbaarheid van Köhlert wordt later op de donderdag een knoop doorgehakt. De Duitse aanvaller ging op de training door zijn enkel. ,,Hij heeft geen grote schade, maar het is nu nog niet zeker of hij het haalt. Afwachten", aldus Petrovic.