Petrovic: ‘Sinds de verschrikkelijke 0-6 tegen FC Utrecht staat het redelijk goed’

,,Ik beoordeel dat misschien wat anders dan mensen die er van buitenaf tegenaan kijken”, stelde de coach. ,,Twente maakt het iedereen moeilijk. Mijn ploeg heeft uitstekend gewerkt. We moeten tevreden zijn met een punt. Met een beetje geluk hadden we op het einde nog de overwinning kunnen pakken.”

Kopper voor kopper

Petrovic had geen spijt van zijn keuze om aanvaller Vangelis Pavlidis, de maker van de 1-1, te vervangen door verdediger Jordens Peters in de slotfase. ,,We moesten dat punt vasthouden. Ik denk dat dat met vijf man achterin beter lukt dan met vier man. En Pavlidis was helemaal op. Ik bracht een kopper voor een kopper, voor het geval Twente nog vrije trappen of corners zou krijgen.”