Petrovic: ‘Toen ik begon had VVV twaalf punten meer dan Willem II; nu staan we gelijk’

,,Niet honderd procent, omdat we niet hebben gescoord. Gezien de kansen hadden we er toch minimaal eentje moeten maken in Arnhem”, aldus Petrovic. Of het de beste wedstrijd van Willem II was onder zijn leiding? ,,Bij Sparta-uit hebben we ook bijna niks weggegeven. Eén schotje. Alleen: Als je de elftallen naast elkaar legt, dan is Vitesse de beste tegenstander die we hebben gehad. In Enschede hebben we ook goed gespeeld, maar hier tegen een tegenstander die in de bekerfinale zit, pretendeert om tweede te worden en misschien Champions League-voetbal wil gaan spelen, dan vond ik ons een veel beter elftal. Zij hadden wel meer balbezit en dat is ook logisch, maar ze hebben nauwelijks een kans gehad. Wij begonnen al meteen goed, met druk naar voren.”