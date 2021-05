Petrovic was al weer bij Willem II na ingreep: ‘Rustig aan doen... Ik zal het proberen’

Petrovic werd in het ziekenhuis in Tilburg geholpen aan een acute hernia, die hem zo veel pijn bezorgde dat hij de uitwedstrijd tegen FC Utrecht afgelopen weekend moest laten schieten. Omdat er in de Nederlandse ziekenhuizen vanwege corona geen ruimte was voor een operatie, liet de coach een minder grote ingreep doen, een zogeheten blokkade.

De pijn van die spuit was tien keer zo erg als ik de hele week al had in mijn rug

,,De dokter ging met een spuit naar de beklemde zenuw en spoot er toen iets in. Ik had verdoving, maar dat hielp niet echt. De pijn was tien keer zo erg als ik de hele week al had gehad in mijn rug. En daarna moest er nog ander spul in worden gespoten, dat voor de langere termijn moet helpen. Ook dat was weer niet te doen. Ik denk dat ze me in het hele ziekenhuis hebben gehoord....”.