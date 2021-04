Petrovic: ‘We gaan zeker niet weer met 6-0 verliezen van FC Utrecht’

videoEen van de eerste wedstrijden waarbij Zeljko Petrovic als coach van Willem II langs de lijn stond, was die in Tilburg tegen FC Utrecht. Het werd een debacle. De Tilburgers mochten uiteindelijk in hun handen knijpen dat het 'slechts’ 0-6 werd.

Of hij veel nachtmerries heeft gehad over die wedstrijd? ,,Die avond wel”, zegt Petrovic terwijl hij lacht als een boer met kiespijn. ,,Na 15 minuten stonden we 0-3 achter en dan moet je nog 75 minuten. Dat was een complete day-off.”

Goede reactie

,,Ik vind het wel knap dat wij na die wedstrijd en na de 5-0 nederlaag bij Feyenoord heel veel goede wedstrijden hebben gespeeld en veel punten hebben gepakt. Dat zegt wel wat over de mentaliteit van deze groep. Ook na de 4-0 nederlaag in Almelo hadden we weer een goede reactie tegen RKC. Dat kan. Zoals je ook in één seizoen met 6-0 kan verliezen van een ploeg waar je later een punt tegen pakt, of wint”, hint hij op een stuntje in Utrecht zaterdagavond. ,,En we gaan zeker niet nog een keer met 6-0 verliezen. Dat kan gewoon niet.”

Quote Als de stadions altijd leeg waren, dan zou voetbal nooit de populair­ste sport zijn geworden Zeljko Petrovic

,,Maar FC Utrecht is een heel goede ploeg. Ze kunnen fantastisch counteren, daarom halen ze buitenshuis ook meer punten dan in eigen stadion” stelt de Willem II-coach. ,,Jammer dat er geen publiek in het stadion mag zaterdag. Verschrikkelijk. Als de stadions altijd leeg waren, dan zou voetbal nooit de populairste sport zijn geworden. Op bezoek bij FC Utrecht is het sowieso lastig voor ons en met zesduizend toeschouwers zou het nog lastiger zijn geworden misschien. Toch vind ik het jammer en hoop ik dat er gauw overal weer publiek welkom is.“

Goede vervangers

Bij FC Utrecht zijn beide centrale verdedigers, Willem Janssen en Mark van der Maarel, geschorst. Petrovic vindt dat dat wel mogelijkheden zou moeten bieden voor zijn eigen ploeg. ,,Al hebben ze daar natuurlijk wel goede vervangers rondlopen. Maar Janssen vind ik een van de beste centrale verdedigers in de eredivisie. Aan de andere kant: hij deed hier in Tilburg ook niet mee en we weten hoe dat toen is afgelopen.”

