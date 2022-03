Petrovic zou wel weer willen instappen bij Willem II: ‘Te mooie club om te degraderen’

Petrovic werd eind januari vorig jaar bij Willem II aangesteld als vervanger van de ontslagen Adrie Koster. De Tilburgse club had toen slechts 10 punten uit de eerste 19 wedstrijden gehaald. ‘Petro’ slaagde er in het tij te keren en peurde 21 punten uit de laatste 15 duels, precies genoeg om het vege lijf te redden.

Petrovic stelt wel dat de klus op dit moment nóg moeilijker is dan vorig jaar. ,,Er zijn minder wedstrijden, het programma is zwaar. Maar ik zou het wel willen proberen. Willem II is een te mooie club om te degraderen.”

Niet tevreden

Het is niet duidelijk of Willem II opnieuw met de Montenegrijn in zee wil gaan. Na de handhaving werd er wel gesproken over een langer dienstverband, maar Petrovic was toen niet tevreden over het plaatje dat hem werd voorgespiegeld voor het volgende seizoen door technisch directeur Joris Mathijsen. Vanwege dat verschil van inzicht werd de samenwerking beëindigd.