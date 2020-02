Play-offs nu geen beladen woord bij Willem II: ‘Teleurgesteld als we die niet halen’

Jarenlang had de term ‘play-offs’ een negatieve bijklank bij Willem II. Want daarmee werd dan de play-offs bedoeld waarin degradatie uit de eredivisie moest worden voorkomen. In de laatste vijftien jaar belandden de Tricolores drie keer in die play-offs: in 2006, 2010 en 2016. Telkens lukte het het vege lijf te redden, de laatste keer na twee thrillers in de finale tegen NAC. ,,Vervelende play-offs”, aldus Jordens Peters. ,,Want je hebt alleen wat te verliezen. Je wordt wel een grote jongen van die wedstrijden.”