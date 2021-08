Podcast | Feskens en Brocken: ‘Wesley Spieringhs moet spelen bij Willem II’

Trainer met ballen

Brocken: ,,Toen ik 17 jaar was, hadden we het geluk dat er geen geld was bij de club. Dus toen kregen wij een kans. Ton van de Ven was 17, ik was 17, Martin van Geel was 17. Wim Hofkens, Johan van Bijsterveldt... Allemaal jongens uit de eigen jeugd die noodgedwongen een kans kregen in het eerste. En al die jongens hebben zich door-ontwikkeld als gevolg van het feit dat we wedstrijden gingen spelen. De beste training die je kunt hebben, is wedstrijden spelen.”