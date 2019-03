Pol van Boekel leidt duel tussen Feyenoord en Willem II

Jordens Peters: ‘Zo'n wedstrijd moet je killen, daar schort het aan’

9 maart Tot aan de laatste seconden was het spannend in het stadion van Willem II. De thuisploeg was veel sterker, maar dor fouten van de Willem II’ers mocht laagvlieger De Graafschap tot de laatste scrimmage van de wedstrijd blijven hopen op een puntje. Het bleef 3-2, waarmee Willem II uitstekende zaken doet op de ranglijst. De ploeg staat elfde en het gat met de zestiende plek is nu zes punten.