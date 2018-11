Politie Amsterdam mocht Willem II-fans staande houden, supporters met stadionverbod moesten wedstrijd bijwonen

Bekerlo­ting | Willem II ontvangt AFC, RKC naar FC Twente, Kozakken Boys thuis tegen Vitesse

3 november Willem II is in de achtste finale van het toernooi om de KNVB-beker gekoppeld aan tweededivisionist AFC. Het duel wordt gespeeld in het Koning Willem II Stadion. RKC Waalwijk gaat op bezoek bij competitiegenoot FC Twente, Kozakken Boys neemt het in eigen huis op tegen Vitesse.