Portugese verdediger João Queirós op proef bij Willem II

Quierós is opgeleid bij SC Braga in zijn thuisland en speelde al eens een half seizoen in de jeugd van het Braziliaanse Palmeiras. Twee jaar geleden verhuisde hij voor drie miljoen euro van SC Braga naar FC Köln. Bij de Duitse promovendus tekende hij destijds een contract tot 2022. In Köln kwam Quierós namens het reserveteam tot veertien duels in de Regionalliga West.