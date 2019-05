Profklimaat is nodig om bij Willem II te komen tot topprestaties

Alles moet bij Willem II in het teken staan van winnen en dat is merkbaar in alle geledingen van de club. Voor sommigen is dat best wennen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Nederlandse profvoetballers die over het algemeen mondig zijn. In het buitenland heerst vaak een klimaat dat spelers moeten uitvoeren wat van hen geëist wordt. Inspraak hebben in of meepraten over bepaalde processen is daar niet echt gebruikelijk.