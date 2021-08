Protest Willem II-fans tegen stadionverboden beperkt zich tot spandoeken; sfeer op tribunes uitstekend

VIDEO Expositie Leev’ Hoezee over 125 jaar Willem II is niet alleen voor de voetbal­lief­heb­ber

12 augustus TILBURG - In de LocHal is donderdag de expositie Leev’ Hoezee over 125 jaar Willem II geopend. Een bijzonder fraaie tentoonstelling, die niet alleen voetballiefhebbers zal boeien.