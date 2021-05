PSV wenst in stilte tegen Willem II te spelen

Petrovic over Willem II-spe­lers: ‘Het zijn geen dommeriken, maar volwassen mensen met kinderen’

22 april Willem II kan vrijdagavond in de cruciale kelderderby tegen RKC Waalwijk toch géén beroep doen op Freek Heerkens, die nog steeds niet hersteld is van zijn blessure. Jordens Peters is daarentegen wél weer inzetbaar, terwijl Mats Köhlert nog een vraagteken is.