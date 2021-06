Publiek welkom bij enkele oefenduels van Willem II, maar wel met vaccinatie- of testbewijs

Willem II aast op eerherstel met de Fred Grim-fac­tor: ‘Hopelijk kan hij me helpen’

27 juni De kop is eraf, het seizoen is voor Willem II écht begonnen. De eerste training van afgelopen weekend zegt in alle opzichten nog niets over wat er verwacht mag worden van de Tricolores, maar de eerste stap richting eerherstel is gezet. ,,Voetballend moet het beter, ik hoop dat Fred Grim mij kan helpen.”