Quiñonez is nu A-international, Pavlidis en Vrousai blijven op de bank

Remco Oversier begeleidt nu spelersma­ke­laars: ‘Warme hand doet me meer dan geld’

12 oktober Remco Oversier haalt er nog steeds voldoening uit om mensen en organisaties de kans te geven zich te ontwikkelen. Dat doet hij niet meer in de schijnwerpers van Willem II of RKC, maar als Agents Director bij SEG. Hij staat nu aan de wieg van de carrière van zaakwaarnemers in het voetbal.