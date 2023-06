Reactie van clubleiding Willem II op statement van supporters is volgens KingZine 'een gemiste kans’

De clubleiding van Willem II heeft in een open brief gereageerd op het statement dat het supporterscollectief anderhalve week geleden af gaf. Nadat de missie om na de degradatie vorig jaar direct terug te keren naar de eredivisie jammerlijk was mislukt, eisten de fans eisten ‘ambitie, visie en leiderschap'.

Erg inhoudelijk is de reactie niet. De clubleiding verwijst vooral naar overlegstructuren die er binnen Willem II zijn. ‘Zo is er overleg met het supporterscollectief. Ook is er afgelopen jaar een supportersplatform geïnstalleerd. Daarnaast zijn de supporters vertegenwoordigd in de clubraad’, staat er in de open brief aan het supporterscollectief.’

Pijn

De clubleiding - de brief is ondertekend door het Stichtingsbestuur, de Raad van Commissarissen en de directie - zegt wel te snappen dat er bij de achterban teleurstelling is over het afgelopen seizoen en dat dit pijn doet. ‘Wij delen dat gevoel’.

Over de visie van de club wordt onder meer het volgende gezegd: ‘We hebben het meerjarenbeleidsplan 2021-2026 uitvoerig behandeld in de clubraad. Afgesproken is om dit plan niet uitgebreid extern te communiceren. Naar aanleiding van de evaluatie van de governance structuur is besloten om dit meerjarenbeleidsplan als rode draad voor de clubraad te laten dienen.’

En verder: ‘Martin (van Geel, red.) en Teun (Jacobs) zullen aanstaande woensdag bij de Clubraad de plannen nader toelichten. We hebben één team, één taak, ook dit komende seizoen en daar wordt binnen de organisatie, door iedereen, heel hard aan gewerkt. Via het overleg met het supportersplatform, het supporterscollectief en/of via de vertegenwoordiging van de supporters in de clubraad kunnen jullie vragen worden besproken en via diezelfde gremia kunnen jullie de informatie verkrijgen die er gedeeld is.’

Reactie KingZine

Frank Kriellaars, voorzitter van de stichting KingZine, een van de supportersverenigingen die samen met supporterscollectief Willem II vormen, vindt dat de clubleiding met de open brief ‘een kans heeft laten lopen om transparant te zijn richting de achterban. ,,Aan de ene kant snap ik dat ze willen communiceren via de structuren die daarvoor zijn gemaakt. Maar er is op dit moment veel behoefte aan informatie bij de achterban.” Wat nu? Kriellaars: ,,Het lijkt me goed om de Clubraadvergadering van woensdag af te wachten. Daarin zullen wij nogmaals de vragen stellen die we eerder ook hebben gesteld. Hopelijk krijgen we dan wel de antwoorden waarop we hadden gehoopt.”