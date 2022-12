‘Recordderby’ op komst: nooit zaten er zó veel Willem II-supporters in het stadion als zondag tegen NAC

Sterke tweede helft levert Willem II geen driepunter op: Tilburgers spelen teleurstel­lend gelijk bij FC Dordrecht

Op een koude zondag in de stromende regen is Willem II er niet in geslaagd om drie punten mee naar Tilburg te nemen. De ploeg van trainer Kevin Hofland kon FC Dordrecht niet over de knie leggen, ondanks een vroege openingsgoal van de Tilburgers: 2-2.

20 november