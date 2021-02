Repareren was nodig bij Willem II; veel nieuwkomers bleken geen versterking

De grootste vis was tot het laatst bewaard op deadline day. Willem II huurt centrale verdediger Sven van Beek (26) de rest van dit seizoen van Feyenoord. Liefst 112 keer kwam hij in actie voor de Kuipclub, maar... de laatste anderhalf jaar speelde hij vanwege blessureleed slechts één wedstrijd. Een gokje dus? Dat zou mee moeten vallen. Want de nieuwe Willem II-trainer Zeljko Petrovic was tot afgelopen weekend assistent-trainer bij Feyenoord en weet dus precies hoe het met de fysieke gesteldheid van de verdediger is. Van Petrovic is bekend dat hij altijd gecharmeerd is geweest van de voetballer Sven van Beek. Over diens kwaliteiten kunnen Joris Mathijsen en Martin van Geel ook oordelen. De technisch directeur van Willem II voetbalde nog samen met Van Beek in het Rotterdamse rood-wit; de algemeen directeur heeft een recent Feyenoord-kantoorverleden.