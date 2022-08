Reserverol kwam hard aan bij Lamprou: ‘Ik kon het heel moeilijk een plekje geven en was enorm boos, op alles en iedereen’

,,Nou, dat is dan het enige positieve van vanavond.” Hoofdschuddend en met zijn handen in zijn zij reageerde Kostas Lamprou maandagavond op zijn clean sheet. Dat hij in Stadion Galgenwaard de nul had gehouden was een piepklein doekje voor het bloeden, niet meer dan dat. ,,Ik kan moeilijk zeggen dat ik daar blij mee ben. We hadden hier gewoon moeten winnen, simpel. Dat we dat niet gedaan hebben, is enorm teleurstellend.”