‘Resultaat van Ajax in Champions League gunstig voor Willem II in bekerfinale’

Dat Ajax dinsdag ‘maar’ met 1-0 van Tottenham Hotspur won in de halve finale van de Champions League is volgens Hack gunstig. ,,Als ze met 3-0 gewonnen hadden, wat ook had gekund, dan was het nu volle focus op de bekerfinale geweest, die Champions League-finale was dan vanzelf wel gekomen. Maar 1-0 met Tottenham dat aanvallend wat versterkingen krijgt in de terugwedstrijd, dat wordt nog een lastig verhaal. En daar zal Ajax in het achterhoofd toch wel een beetje rekening mee houden.”