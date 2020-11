Rick Zuijderwijk wilde te graag en dat kwam hem duur te staan

Video Mats Köhlert: ‘Nee, ik heb geen shirtje geruild met Mario Götze’

9 november Willem II-aanvaller Mats Köhlert is realistisch. ,,Ja, we speelden tegen PSV de tweede helft beter dan de eerste. Maar toen stonden we al met 2-0 achter. We moeten een hele wedstrijd presteren, niet 45 of 60 minuten.”