Riemersma: 'Er heerst nog geen topsportklimaat bij de opleiding van Willem II'

Bekende orthopeed Jan de Waal Malefijt stopt bij ETZ, maar niet als clubarts van Willem II

8:30 TILBURG - De operatiekamer, het voetbalveld, de kliniek in Ghana en de keuken. Als onbezoldigd clubarts van Willem II, ontwikkelingswerker en hobbykok gaat Jan de Waal Malefijt lekker door. Maar na ruim dertig jaar stopt hij als orthopedisch chirurg in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. ,,Vrijdag is mijn laatste werkdag.”