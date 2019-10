RKC - Willem II: voor Tilburg gewoon een wedstrijd, voor Waalwijk dé derby

Beker

Twee seizoenen geleden troffen beide clubs elkaar in het toernooi om de KNVB-beker voor het laatst. In no time had Willem II het duel beslist. Twee treffers van Fran Sol en eentje van Ismael Azzaoui zorgden nog voor de rust voor het verdict. De supporters van Willem II lieten destijds duidelijk merken hoe ze tegen RKC aankeken. Melodietjes, die bekend zijn uit pretpark de Efteling, klonken volop.

Een van de supporters legt haarfijn uit wat er bij hem leeft. Als zijn vrouw zwanger was zocht hij in het verleden een vroedvrouw in Drunen. Om ermee te voorkomen dat de nieuwe wereldburger bij een ziekenhuisbevalling naar Tilburg zou worden doorverwezen. ,,Ik zou er niet aan moeten denken dat mijn kinderen of kleinkinderen bij die Kruiken geboren zouden worden”, verklaarde hij. En gevraagd naar het waarom. ,,Die kruiken? Dat is Willem II.”