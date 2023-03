Robbemond geïrriteerd door angstig Willem II: ‘Als wij er een strijd van maken, wil ik wel zien of PEC nog steeds zo goed is’

Stoere Kerels | ‘Willem II was minstens gelijkwaar­dig en had meer verdiend in Almelo’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 26 van dit seizoen blikken ze onder meer terug op de tumultueuze uitwedstrijd bij Heracles, waarin scheidsrechter Jochem Kamphuis een negatieve hoofdrol opeiste. René Vermetten, oud-perschef bij Willem II en nu actief voor Willem II Media en bij Oud Willem II, is de belgast in deze aflevering.