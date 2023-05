Robbemond geniet van hoogspanning bij Willem II: ‘Krijg kippenvel als ik erover praat’

De Leeuw ondanks bespotte­lij­ke ‘torpedo-tac­kle’ klaar voor de play-offs: ‘Nu moeten we het afmaken ook’

De kaarten zijn geschud: Willem II speelt in de eerste ronde van de play-offs tegen VVV-Venlo. In die nacompetitie kan ook Michael de Leeuw meedoen, al scheelde dat niet veel. De 36-jarige aanvaller kreeg tegen Roda JC (2-2) vrijdagavond namelijk een onvervalste doodschop. ,,Als ik niet was opgesprongen, was het einde carrière geweest.”