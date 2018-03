'Robbemond moet het seizoen afmaken bij Willem II'

Reinier Robbemond nam onlangs het stokje over van Erwin van de Looi en beleefde tegen PSV een onvergetelijke debuutwedstrijd. De koploper uit Eindhoven werd in het Koning Willem II Stadion met liefst 5-0 van de mat geveegd. Technisch directeur Joris Mathijsen sprak eerder deze week voor de periode tot en met de wedstrijd tegen FC Twente zijn vertrouwen uit in de huidige technische staf. Op wat er daarna eventueel moet gebeuren wilde Mathijsen niet ingaan, omdat alle aandacht naar die cruciale wedstrijd dient uit te gaan..