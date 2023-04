Robbemond over nasleep van gestaakt duel met NAC: ‘Iets eerder duidelijkheid was fijner geweest’

Planningstechnische onzekerheid

De trainer wilde op zijn vooruitblikkende perspraatje niet te lang stilstaan bij de gebeurtenissen van vorige week, toen het uitduel met NAC in de 74ste minuut werd gestaakt. Alleen de vraag óf en wannéér de wedstrijd zou worden uitgespeeld, was nog een complicerende factor. Zo was het aanvankelijk de bedoeling dat het duel al afgelopen week afgemaakt zou worden. En dat bracht wat planningstechnische onzekerheid met zich mee. ,,Laten we jongens wel of niet met de Onder-21 meespelen? Krijgen ze zaterdag of zondag wel of niet een vrije dag? Hoe delen we de trainingsschema's in? In dat opzicht was het fijner geweest als we wat eerder duidelijkheid hadden gehad. Maar goed, het is wat het is.”