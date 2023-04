Robbemond ziet Willem II met twee gezichten: ‘Totale controle, heel slecht uitgespeeld’

MET VIDEOHoogstaand en spetterend was het allemaal zeker niet, wat Willem II liet zien op bezoek bij laagvlieger FC Den Bosch. Toch was trainer Reinier Robbemond na de zakelijke 0-2 zege allesbehalve ontevreden. Aandachtspuntje blijft de slordigheid en onnauwkeurigheid voorin.

Vorige week won Willem II thuis met 2-0 van MVV, maar na afloop waren er in Tilburg toch vooral chagrijnige gezichten, omdat het niveau van de Tricolores nogal wat te wensen overliet. Zondagmiddag won Willem II met dezelfde cijfers, na een wederom niet denderende wedstrijd. Maar toch was Reinier Robbemond veel meer te spreken over wat zij ploeg had laten zien. ,,Mijn gevoel is een stuk beter, omdat we nu de hele wedstrijd de controle hadden. Op dat ene moment na.”

Schot op de lat

Hij doelde daarmee op een schot van FC Den Bosch-middenvelder Gedion Zelalem, die kort na rust de lat raakte. Dat was inderdaad de enige noemenswaardige mogelijkheid geweest voor de povere thuisploeg. ,,Dat was in een fase van vijf à zes minuten dat zij een klein beetje in de buurt van onze zestien kwamen. Dat was het. Ik vond dit iets heel anders dan tegen Jong Ajax, Jong AZ en MVV, toen we echt langere tijd werden teruggedrukt. Maar zij kregen vandaag totaal geen druk op ons.”

Het past naadloos bij dit Willem II: weinig tot niets weggeven, zelf ook niet sprankelen, maar toch een goed resultaat pakken. Het duel van zondag was de zesde op rij waarin de Tilburgers minimaal twee keer scoorden. Dat hadden overigens veel meer treffers kunnen (nee: moeten) zijn, gaf ook Robbemond toe. ,,We hebben het een paar keer heel slecht uitgespeeld. Ik kan zo negen, tien, elf momenten noemen waar een voorzet wordt geblokt, of de eindpass niet goed was. Daar hebben we echt wat laten liggen.”

Volledig scherm Reinier Robbemond © Pro Shots / Toin Damen