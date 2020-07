Robbin Ruiter verwacht eerste keeper te worden bij Willem II: ‘Het vuur zit in me om iedere week te spelen’

En Ruiter is als eerste doelman naar Tilburg gehaald. Dat gaf pas écht de doorslag om voor Willem II te kiezen en er een contract voor twee seizoenen te tekenen. ,,De kans om weer te mogen keepen, is voor mij ook heel erg belangrijk. Dat is zelfs de voornaamste reden waarom ik hier naartoe ben gekomen. Het vuur zit in me om iedere week te spelen. Dat kan ik hier doen, bij PSV, een hele mooie grote club, was die kans minder groot”, weet Ruiter.

Reisafstand is prima

Tijdens de presentatie komt zijn zoontje regelmatig poolshoogte nemen. Zoonlief ziet het wel zitten dat zijn vader in Tilburg gaat keepen, ook al vanwege de reisafstand. Ruiter woont in Zijtaart, vlakbij Veghel. ,,Qua afstand is het prima te doen, dat is het probleem niet. We kunnen lekker wonen waar we blijven wonen, dat heeft zeker nog wel meegespeeld.” Of hij gaat carpoolen met Freek Heerkens en Jordens Peters weet hij nog niet. ,,Ik ken ze natuurlijk wel, maar heb ze nog niet gezien. Misschien dat we wel een keertje samen in de auto stappen.”