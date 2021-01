Rode kaart Wriedt geseponeerd, Willem II-spits kan meedoen tegen Ajax

INTERVIEW JORDENS PETERS ‘De valkuil is dat iedereen denkt dat Willem II te veel kwaliteit heeft om te degraderen’

14 januari ,,Ik denk oprecht niet meer aan mijn eigen belang. Willem II zit als team en club in een penibele situatie. Daar moeten we zo snel mogelijk uit. Mijn eigen teleurstelling heeft daar geen plaats in. Dat heb ik aangegeven nadat ik te horen kreeg dat er geen basisplaats voor me is bij Willem II.”