Rood-zwart met een ‘historische knipoog’: nieuwe uitshirt van Willem II ‘debuteert’ tegen stadgenoot Sarto

In samenspraak met kledingsponsor Robey heeft Willem II dit keer gekozen voor een shirt met (net zoals in het thuistenue) verticale banen, maar dan in de kleuren rood en zwart. ,,De kleurencombinatie zorgt voor een historische knipoog naar het uitshirt in 2004/05", zo melden de Tilburgers bij de presentatie. Het tricot heeft een rood-zwarte V-hals, terwijl de rugnummers, namen en andere uitingen (zoals die van de nieuwe hoofdsponsor AVEC) in het wit zullen zijn. Het logo is ‘gewoon’ rood-wit-blauw.