Ruud Vreeman herkiesbaar voor RvC Willem II

Vorig jaar was er rond deze tijd nog flinke deining in de top van Willem II. Het stichtingsbestuur eiste het aftreden van de voltallige Raad van Commissarissen van Willem II, onder meer nadat bekend werd dat algemeen directeur Berry van Gool moest vertrekken.

Voorzitter Jack Buckens en Jan Scheerlinck stapten vorig jaar in augustus op. Later volgde ook Roland Hermans. Die was belast met technische zaken en besloot in het belang van de club om na 4,5 jaar zijn functie neer te leggen. Daarmee keerde de rust terug bij Willem II. Het stichtingsbestuur vroeg, toen de kou uit de lucht was, Jan van der Laak en Vreeman om aan te blijven. Op 1 maart traden Ilse Melis en Meindert van Duijvenbode als nieuwe commissarissen aan.

,,Het stichtingsbestuur heeft me vorig jaar zelf gevraagd om aan te blijven. Daar heb ik ‘ja’ tegen gezegd en met Jan van der Laak de club door een moeilijke periode geloodst. Daar wil ik graag nog een termijn van drie jaar aan toevoegen”, zo verklaarde de inmiddels 71-jarige Vreeman.

RvC vrijwel compleet

Op de portefeuille technische zaken is de Raad van Commissarissen compleet als de Clubraad akkoord gaat. ,,De laatste vacature is het moeilijkst in te vullen. We zoeken iemand met een topsportachtergrond. Daar nemen we tijd voor”, aldus Vreeman. Bij Willem II circuleerden de namen van oud-trainer en speler Wil Swaans en oud-speler Robert Hoofs. Maar het is aan de Raad van Commissarissen om een voordracht te doen.