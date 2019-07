Saddiki aast op basisplaats bij Willem II: ‘Daar ben ik klaar voor, zeker weten’

Saddiki was in zijn eerste seizoen in Tilburg vaker bankzitter dan hem lief is. Toch voelt de Limburger dat hij is gegroeid. ,,Ik ben nu klaar voor een basisplaats, zeker weten. Aankopen? Daar hou ik me niet mee bezig, ik hou me bezig met mijn eigen spel. Elke wedstrijd geef ik honderd procent, negentig minuten lang. Ook op de trainingen. Ik wil het nieuwe seizoen in de basis starten.”