Saddiki over discutabele handsbal: ‘Ik vond het echt geen penalty’

Saddiki erkende dat de bal zijn hand beroerde. ,,Maar op het moment dat ik op de grond lag met mijn hand voor mijn lichaam. Waar moet ik dan heen met die arm? Ik kan hem er niet afhalen.” Hij had zijn hoop gevestigd op VAR Joey Kooij. ,,Maar tot mijn verbazing draaide hij de beslissing niet terug. Onterecht. En het is wel een belangrijke treffer die Feyenoord dan kan maken, de 2-0.”

Basisplaats

Hij had er wel begrip voor dat hij tijdens de rust werd gewisseld. ,,Niet fijn natuurlijk, maar de trainer wilde met het inbrengen van Görkem Saglam wat meer voetbal in de ploeg krijgen volgens mij.” Of hij bang is dat hij zijn basisplaats nu kwijt is? ,,Dat zullen we zien. Ik hoopt het niet. Ik zal er alles aan doen om mijn plek te behouden.”