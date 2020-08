Saddiki verlaat training Willem II met hamstringblessure

Onder begeleiding van verzorger Henry van Amelsfort verliet Saddiki met een pijnlijk gezicht het veld. Het is nog niet bekend hoe serieus de blessure is en of Willem II moet vrezen voor een lange absentie. Na de aftocht van Saddiki staakte trainer Adrie Koster het tien tegen tien-partijspel.

Met elf-tegen-elf was dat partijspel drie kwartier eerder begonnen. In de meest voor de hand liggende verdediging met het oog op de wedstrijd tegen Heerenveen nam Miquel Nelom de plek van Jordens Peters in. De aanvoerder van Willem II is bij de ouverture van de competitie in Heerenveen op 12 september geschorst.

Opvallend was verder de aanwezigheid van Maarten Schut. De pas 16-jarige doelman loste in het tweede bedrijf Robbin Ruiter als keeper af. Een jaar geleden tekende Schut, die gezien wordt als een zeer getalenteerd doelman, een jeugdcontract bij Willem II. De Eindhovenaar is afkomstig van VV DBS. Hij begint aan zijn zevende seizoen in de opleiding van Willem II.