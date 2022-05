Saddiki verlaat Willem II na vier seizoenen voor avontuur in Qatar

De Limburger tekende in de zomer van 2018 transfervrij in Tilburg, hij kwam toen over van Fortuna Sittard. In de afgelopen vier jaar groeide hij uit tot een vaste waarde bij de Tricolores. De 3-0 zege op FC Utrecht (die niet genoeg was om degradatie te voorkomen) van afgelopen zondag was zijn 100ste optreden in het rood-wit-blauw. Hij vierde dat jubileum zelfs met een doelpunt, de 2-0. Nu blijkt dat dat zijn laatste duel én treffer voor Willem II zijn geweest.