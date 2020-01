Saddiki: ‘Zij zakten helemaal terug naar achteren’

Video,,De sfeer in de kleedkamer was niet optimaal na de wedstrijd. De laatste tijd wonnen we meestal, nu verloren we”, vertelde Willem II-middenvelder Driess Saddiki na afloop van de wedstrijd tegen PEC Zwolle, die toch echt in een gelijkspel (0-0) was geëindigd.