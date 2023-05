Schaven, slijpen, derde plek en vierde periode: dit staat er nog op het spel voor Willem II

Wereld van verschil tussen NAC-thuis en NAC-uit: fraai rapport voor het Willem II van Robbemond

Tussen NAC-thuis (vier maanden geleden) en NAC-uit (morgen) is er bij Willem II veel veranderd. In positieve zin, welteverstaan. Sprankelend is het misschien nog niet, maar onder trainer Reinier Robbemond is de weg omhoog overtuigend ingezet, bewijzen de statistieken.