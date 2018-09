Scheidsrechter Bax zal bezoek Willem II aan de Vijverberg leiden

Voor de dertigjarige Bax is het de derde keer dit seizoen dat hij een wedstrijd in de eredivisie toegewezen krijgt. Toevalligerwijs is het zijn tweede keer dat hij de Vijverberg zal bezoeken. Eerder dit seizoen moest de arbiter het duel van De Graafschap met FC Groningen in goede banen leiden (0-1). Het is de eerste keer deze voetbaljaargang dat Bax een wedstrijd van de Tricolores zal fluiten.