Scheidsrechter wekt verbazing met uitspraken over omstreden rode kaart en penalty bij Willem II - PEC

Scheidsrechter Sander van der Eijk trok resoluut en snel de rode kaart voor Willem II-speler Kwasi Wriedt kort voor rust in de thuiswedstrijd van Willem II tegen PEC Zwolle. De zware straf was omstreden. De jonge arbiter zei na afloop dat hij het definitieve oordeel over de situatie graag wil overlaten aan de tuchtcommissie. Daarmee wekte hij verbazing.

Na afloop vertelde de leidsman voor de camera van ESPN dat het voor hem een lastige afweging was in het veld. ,,Er zijn meerdere elementen van belang. Wat ik na afloop op de beelden zag, zag ik ook in het veld. Dat Wriedt de bal raakt, maar vervolgens met gestrekt been en de noppen vooruit op de enkel van een tegenstander terecht komt. Ik vond de impact op het been dusdanig erg dat ik besloot om een rode kaart te geven.”

Van der Eijk zegt vervolgens dat hij met de intenties van Wriedt geen rekening kan houden. ,,Ik kijk feitelijk naar wat er gebeurt, hoe de actie eindigt, waar het been wordt neergezet. En dat maakt deze situatie gewoon heel erg lastig. Ik snap dat er verdeeldheid over is. Ik wil het definitieve oordeel over deze situatie graag overdragen aan de tuchtcommissie en de aanklager.” Daarmee schoot de arbiter zichzelf in de voet. Op sociale media waren de reacties niet mals. ‘Als de tuchtcommissie een aanklager dan ook kunnen bepalen dat de tweede helft overgespeeld moet worden met elf tegen elf, gaan we hiermee akkoord’, aldus een Willem II-fan.

Seponeren

Oud-scheidsrechter Mario van de Ende sprak op Twitter ook zijn onvrede uit over de rode kaart: ‘Wriedt en Willem II de dupe van arbitrage/VAR zonder enig voetbalgevoel. Gaat voor de bal, raakt tegenstander (onbesuisd = geel), maar geen sprake van buitensporige inzet. Zal wel seponeren worden. Je zult er als degradatiekandidaat maar mee worden opgescheept.’

Penalty

Over de penalty die hij later in de wedstrijd aan PEC Zwolle gaf, zei Van der Eijk: ‘Op het veld zag ik heel duidelijk dat het standbeen van de speler werd weggetikt. Op de beelden vond ik het een heel lichte overtreding. Deze penalty had ik ook zomaar niet kunnen geven.”

Volledig scherm Willem II-keeper Jorn Brondeel heeft geen antwoord op de - omstreden - penalty van PEC Zwolle-invaller Reza Ghoochannejhad. © Pro Shots / Toin Damen