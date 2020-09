Schotse kranten: ‘Willem II was gevaarlijk, maar Rangers was klinisch’

Het bleek een goede gok op een overwinning van Rangers, dat volgende week in Glasgow met Galatasaray moet vechten om één ticket in de groepsfase.

Op de televisie zagen de Schotse journalisten hetzelfde als wat in het stadion ook duidelijk was: Rangers had het met name aan twee spelers te danken dat het Willem II kon afschudden: doelman Allan McGregor en aanvallende middenvelder Ryan Kent. ’De transferdeadline van 5 oktober kan voor manager Steven Gerrard niet snel genoeg komen, want Kent kan op een hoger niveau uit de voeten’, schrijft The Glasgow Times.

Gamechanger

Gerrard komt aan het woord in The Herald. ‘Ryan Kent was de ‘gamechanger’ voor ons vanavond. Hij had een groot aandeel in de 0-1 en maakte zelf de 0-2. En hij voegt iets extra’s toe aan ons spel. Onze fans moeten van hem genieten.’ Ook over zijn doelman Allan McGregor is Gerrard vol lof. ,,Ik heb Allan voor deze wedstrijd gekozen omdat ik verwachtte dat er wat één-tegen-één-situaties voor hem zouden ontstaan en daar is hij enorm sterk in. En dat heeft hij nu ook weer bewezen.’

Over Willem II zei Gerrard: ‘Het is gewoon een goed team. Ze hebben gevaarlijke spelers met veel creativiteit. Ons voornaamste doel was om hun belangrijkste pionnen onschadelijk te maken. In de eerste helft lukte dat onvoldoende. We gingen wel met een 2-0-voorsprong rusten, maar het had net zo goed 2-2 kunnen zijn halverwege.’

Onterecht

Volledig scherm Willem II-spits Vangelis Pavlidis had Willem II op een 1-0 voorsprong moeten schieten, maar raakte de lat. © ANP In de krant The National wordt geconstateerd at Rangers zeker in de eerste helft soms kwetsbaar oogde. , ,Willem II had z’n momenten, maar Rangers was klinisch in de afwerking. Ze kwamen misschien onterecht op voorsprong, maar hadden die in een oogwenk verdubbeld.’