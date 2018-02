Schroefje uit knie gehaald bij Willem II'er Azzaoui

Toch had hij bij die laatste categorie moeten staan, bleek toen trainer Erwin van de Looi de 'verdwijning' van de van VfL Wolfsburg gehuurde aanvaller verklaarde voor de camera van Fox. De trainer vertelde dat Azzaoui last kreeg van een oude knieblessure en dat uit onderzoek bleek dat er een schroefje in zijn knie los was gaan zitten. Dat is inmiddels operatief verwijderd. Van de Looi zei te verwachten dat Azzaoui volgende week weer bij de wedstrijdselectie kan zitten, als Willem II op bezoek gaan bij ADO Den Haag.