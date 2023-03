Scorende Michael de Leeuw baalt van reserverol bij Willem II: ‘Ik weet hoe de vork in de steel zit’

MET VIDEOMichael de Leeuw viel in de 84ste minuut in voor Elton Kabangu en maakte in de 89ste een doelpunt voor Willem II, de 2-3. De resterende tijd was te kort voor de Tilburgers om ook nog de gelijkmaker te forceren.

Weer even laten zien dat ik er ook nog ben. En dat de trainer ziet: ‘Hey, Michael hebben we ook nog in de selectie rondlopen.’ De minuutjes die ik de laatste weken heb gekregen, dan is het wel lekker dat ik mezelf weer even heb laten zien. Ik weet hoe je goals moet maken en dan is het wel lekker dat ik er weer even eentje maak.

Of hij teleurgesteld is, of boos, vanwege de keuze van de trainer om hem maar zo weinig speeltijd te geven de laatste tijd? ,,Vooral teleurgesteld. Als Jizz en Elton starten en Bokila valt telkenss eerder in dan ik, dan zie ik zelf ook wel dat ik op het derde plan ben beland. En nu ook met de schorsing van Jizz, dat Bokila mag starten. Dan weet je wel hoe de vork in de steel zit.”

Belangrijk zijn

Nee, zo had hij het zich niet voorgesteld toen hij voor Willem II koos. ,,Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik op de bank ben beland, maar het seizoen is nog niet afgelopen. Uiteindelijk is het belangrijkste dat wij ons zo goed mogelijk positioneren richting de play-offs. Hopelijk kan ik meer minuten gaan maken, hopelijk kan ik belangrijk gaan zijn en hopelijk kan ik nog meer goals gaan maken. Maar er zitten naast mij nog zeven of acht jongens naast mij die ook allemaal hartstikke teleurgesteld zijn en die allemaal hun eigen verhaal hebben. Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat we gewoon wedstrijden gaan winnen.”

Play-offs

Waar Willem II moet eindigen? ,,Er is een ploeg of acht die dicht bij de play-offplekken staat. Wij moeten gewoon opletten dat we niet teveel punten laten liggen zoals bij Jong AZ. In de play-offs kan van alles gebeuren. Dan moeten wij in principe voor niemand bang zijn. Maar het gat naar plek 9 is nog maar heel klein. Wij moeten beseffen dat we er nog niet zomaar zijn en dat het nog wel aanpoten wordt.”

Volledig scherm Michael de Leeuw. © Pro Shots / Toin Damen