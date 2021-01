Selahi: Willem II-speler met vier nationaliteiten

Dat is een gevolg van de turbulente tijden die zijn grootouders doormaakten. Die begonnen een jaar of zestig geleden aan een zwerftocht door Europa om de oorlog te ontvluchten. Na een paar jaar Turkije en een half jaar Duitsland streek de familie in Namen in België neer. Lindon Selahi groeide op aan de voet van de befaamde citadel. Zijn familie woont er nog steeds. Zijn vader werkt er als kok, zijn moeder in het ziekenhuis en zijn oudere broer bij de bank.