Siem de Jong maakt hattrick voor Ajax tegen Willem II in besloten oefenduel

Video Nieuwkoop geniet bij Willem II: ,,Publiek stond vanaf minuut een achter ons”

10 november Bart Nieuwkoop genoot een nieuwe rol tegen PSV (2-1 winst). Als middenvelder welteverstaan. ,,Dat was weer even wennen, maar als ik duels ga winnen vecht ik mezelf wel in de wedstrijd. Dat is wel gelukt.”