Siemen Mulder fluit duel tussen Willem II en Heerenveen

Mulder had dit seizoen geen enkele keer de leiding over een competitiewedstrijd van Willem II. Wel floot hij de bekerwedstrijd FC Volendam - Willem II (1-2). Daarin had hij slechts één gele kaart nodig.

Frank Jansen en Jermaine Lapar zijn assistent-scheidsrechters zaterdagavond. Luca Cantineau is vierde official. Edwin van de Graaf is de videoscheidsrechter van dienst in Zeist, assistent Mario Diks kijkt mee.