Situatie gewijzigd: routinier Michael de Leeuw tóch op weg naar Willem II

Een overgang van FC Groningen-aanvaller Michael de Leeuw naar Willem II leek van de baan, omdat zijn thuisfront een verhuizing naar Brabant niet zag zitten. Maar de situatie is 180 graden gedraaid: de 35-jarige aanvaller is alsnog op weg naar Tilburg, waar hij spoedig zal tekenen.

In een eerder stadium was Willem II al akkoord met FC Groningen over de voorwaarden waartegen De Leeuw kon worden overgenomen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het eveneens geïnteresseerde FC Emmen. De aanvaller (geboren in Goirle, opgegroeid in Tilburg) zag de stap naar het zuiden ook wel zitten, alleen bleek een verhuizing van Groningen naar Tilburg voor de familie De Leeuw te gortig.

Sinds dat akkoord tussen de Tilburgers en Groningers is de situatie van De Leeuw echter flink veranderd. De aanvaller zat afgelopen weekend niet bij de wedstrijdselectie voor het thuisduel met FC Volendam, waardoor zijn rol bij De Trots van het Noorden definitief uitgespeeld is. Mede daardoor liggen de kaarten nu anders, en is hij toch op weg naar Willem II. Bronnen melden dat de overgang woensdag definitief rondkomt, op social media circuleren al foto's van De Leeuw in Tilburg.

De Leeuw gaf onlangs in een gesprek met Willem II's technisch directeur Teun Jacobs al aan dat hij het mooi zou vinden om bij de Tilburgse club te gaan voetballen, omdat het daar voor hem ook begonnen is. Hij doorliep de jeugdopleiding van Willem II, maar speelde nooit in het eerste elftal. Dat gaat er nu dus alsnog van komen.