Slap Willem II laat zich de kaas van het brood eten door NAC en lijdt pijnlijke nederlaag

met videoWillem II is allerminst herboren uit de korte eerste winterstop gekomen. De ploeg van Kevin Hofland verloor de derby tegen NAC in eigen stadion zondagmiddag met 1-2.

De wedstrijd begon wat later omdat er vanaf de KingSide vuurwerk op het veld werd geschoten. Er lopen al drie vooronderzoeken bij de KNVB naar Willem II, daar komt dus een vierde bij.

Willem - enigszins verrassend zonder Michael de Leeuw en Jizz Hornkamp in de basis - trok direct na het eerste fluitsignaal in het nieuwe 3-5-2-systeem ten aanval en het was al snel raak. In de achtste minuut ging de bal op de stip nadat NAC-verdediger Luc Marijnissen de bal in het eigen strafschopgebied met z’n arm had geraakt. Jeremy Bokila wist wel raad met het buitenkansje vanaf elf meter: 1-0.

Niet veel later ontsnapte de thuisploeg toen NAC-verdediger MacNulty een goede kans kreeg, maar hij kreeg zijn voet niet voldoende achter de bal om doelman Kostas Lamprou te verschalken.

Aan de andere kant voorkwam NAC-doelman Roy Kortsmit met een goede ingreep dat Bokila al binnen de twintig minuten zijn tweede treffer maakte na een lage voorzet van de rechterflank.

Daarna volgde een rommelige fase zonder doelgevaar. Willem II probeerde voorzichtig de voorsprong uit te bouwen; NAC loerde op counterkansen.

Kort voor rust was daar dan toch bijna de gelijkmaker. Max Svensson veroorzaakte onnodig een vrije trap net buiten het eigen strafschopgebied; Na een knal van Odysseus Velanas kwam de bal via de muur bij Jarchinio Antonia terecht, die in de rebound via de voet van Willem II-verdediger Leeroy Owusu de binnenkant paal trof.

Maar direct na rust was het wel raak, toen Ruben Ligeon iets te veel ruimte kreeg van Leeroy Owusu en de bal met een boog over Lamprou in het net kopte: 1-1. Willem II was nauwelijks bekomen van de schrik toen het de tweede tegentreffer om de oren kreeg. Wessel Dammers speelde onnauwkeurig terug op Matthias Verreth, NAC-aanvaller Antonia kon alleen op Lamprou af en prikte de bal in de kruising: 1-2.

Na driekwart wedstrijd bracht Hofland met Michael de Leeuw Thibaut Lesquoy vers bloed in zijn ploeg. Zij vervingen Svensson en Woudenberg. En een krap kwartier voor tijd kwam er met Jizz Hornkamp (voor Dammers) en Michael Crowley (voor Meerveld) nog meer aanvallende impulsen in de ploeg.

Toen de nederlaag zich aandiende in de laatste minuten, klonk voorzichtig ‘Kevin rot op’ vanaf de KingSide. Even later leek het toch nog 2-2 te worden, toen Hornkamp een vrije kopkans kreeg. Hij mikte echter onvoldoende in een hoek, zodat Kortsmit nog redding kon brengen met een reflex.

Bekijk en luister hier de reactie van Kevin Hofland.

