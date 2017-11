Sol als piek in mogelijke Willem II-kerstboom

Willem II bewees eerder dit seizoen, en dan met name tegen Roda JC, Ajax, FC Twente en Heerenveen, dat het best wel uit de voeten kan met het 5-3-2-systeem. Sterker nog: FC Utrecht kopieerde de Tilburgse speelwijze met succes bij de 1-2 winst onlangs op Ajax in de Arena.

Toch zitten er veel mitsen en maren aan. Om het systeem goed uit te voeren moet de Tilburgse club over een topbezetting beschikken. Met andere woorden: zonder dragende spelers als Pedro Chirivella, Jordens Peters en Kostas Tsimikas is het lastig uitvoerbaar.

Voor het 5-3-2-systeem is veel inzicht en voetbalintelligentie vereist. Dat is niet iedereen gegeven. Voor veel spelers is een speelwijze met vier verdedigers herkenbaar. Daar zijn ze jaren in opgeleid. De kans dat ze zich gaan verstoppen of verantwoordelijkheden naar elkaar af gaan schuiven als er andere dingen gevraagd worden is groot.

Drie aanvallers

Het is niet zo gek dat Willem II, in tegenstelling tot bijvoorbeeld FC Utrecht, maar over een beperkt aantal voetballers beschikt dat dat spelsysteem beheerst. Bij het samenstellen van de selectie was immers het voetballen met drie aanvallers nog het uitgangspunt. Daar is op ingekocht.

Trainer Erwin van de Looi schakelde om, deels noodgedwongen. Ismail Azzaoui en Mo El Hankouri waren bijvoorbeeld bij de competitiestart niet fit, Karim Coulibaly nog lang niet klaar en Jordy Croux niet in vorm. Na een vlotte 2-0 achterstand bij FC Utrecht versterkte Van de Looi zijn defensie. In de Galgenwaard zette hij het proces dat tot een nieuwe speelwijze moest leiden in gang.

Oogsten

Willem II verbeterde zich met de week. Maar nu het moet oogsten is de Tilburgse club, mede door een aantal blessures, niet in staat om veel af te dwingen. En kwetsbaar, ondanks de aanwezigheid van drie centrale verdedigers. Dat zou een reden kunnen zijn om het 5-3-2-systeem te parkeren en te reserveren voor wedstrijden tegen de toppers van de eredivisie. In de zogenaamd 'kleinere' wedstrijden zou de ploeg dan meer voor eigen succes kunnen gaan.

Op basis van gebruikte spelers en vorm van de laatste weken zou de kerstboom van Co Adriaanse een optie kunnen zijn. De boom van Co biedt de mogelijkheid om Fran Sol, Bartholomew Ogbeche en Thom Haye, toch de betere spelers de laatste weken, alledrie een basisplaats te geven.

Fran Sol zou de piek van de kerstboom zijn en geflankeerd worden door Bartholomew Ogbeche en Ismail Azzaoui. Die spelen wat meer naar binnen, waardoor de linker- en rechterflank ruimte biedt voor de avonturen van bijvoorbeeld Kostas Tsimikas en Freek Heerkens.

Slagkracht

Thom Haye zou wat meer in de as van het veld terecht komen. De Amsterdammer is in staat steekpassjes te geven en komt ook wat meer in de positie dat hij gebruik kan maken van een ander wapen: zijn harde schot van afstand. Met Daniel Crowley heeft Willem II een alternatief achter de hand, zoals Mo El Hankouri als stand-in voor Azzaoui kan dienen.